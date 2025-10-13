By Deepali Srivastava
फ्लाइट में बैठने पर होती है घबराहट, ऐसे करें दूर
फ्लाइट में सफर करते समय कई लोगों को काफी घबराहट होती है। खासतौर पर जब प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है तब।
फ्लाइट
अगर आप भी फ्लाइट में बैठने पर एंग्जायटी फील करते हैं। तो इसे दूर करने का आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।
कैसे करें दूर
जब आप फ्लाइट में बैठे तो अपने पास कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक रखें। खाने-पीने से आपका दिमाग उसमें लगेगा।
स्नैकिंग ट्रिक
आंख बंद कर लें और गहरी सांस लें और छोड़ें। ब्रीदिंग करने से भी मन शांत रहता है।
सांस लें
अपने मोबाइल में कोई मूवी पहले से डाउनलोड कर लें। फ्लाइट में बैठते समय इसे देखना शुरू करें।
मूवी देखें
बुक पढ़ें
अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन है, तो बुक रीडिंग करें। इससे भी आपका दिमाग शांत रहेगा।
बात करें
अगर आपके साथ फ्लाइट में कोई है, तो उससे बात करते रहें। बात करने से एंग्जायटी महसूस नहीं होगी।
ट्रैवल टिप्स
अगर आपको एंग्जायटी के साथ उल्टी होती है, तो आप कोई दवा लें। या फ्लाइट से सफर न करें।
