By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
ये Vitamins लाते हैं चेहरे पर निखार
फेस की स्किन ग्लोइंग, सॉफ्ट बनी रहे इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर फेशियल, क्लीनअप सब करा लेते हैं।
ग्लोइंग स्किन
कई चीजों के इस्तेमाल के कारण चेहरे पर थोड़े समय के लिए ग्लो आता है लेकिन फिर डलनेस हो जाती है।
खो गई चमक
चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। बल्कि शरीर और स्किन को अच्छी डाइट भी देनी होगी।
हेल्दी डाइट
कई बार शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी के कारण भी चेहरे पर डलनेस आ जाती है। ऐसे में स्किन काली दिखती है। चलिए बताते हैं ये विटामिन्स कौन से हैं।
विटामिन्स की कमी
विटामिन-A स्किन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये त्वचा की नई कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। इसके लिए शकरकंद, दही, अंडे, गाजर खाएं।
विटामिन-A
विटामिन-C
चेहरे पर ग्लो चाहिए तो विटामिन सी को डाइट में शामिल करें। विटामिन सी आपको आंवला, कीनू ,नींबू,संतरा, मुसम्मी, टमाटर, हरी और लाल मिर्च में मिलेगा।
विटामिन-E
चेहरे की खूबसूरती के लिए विटामिन-E की कैप्सूल कई लोग लगाते हैं। लेकिन इसे डाइट में भी शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां खाएं।
विटामिन-K
चेहरे के डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, झाइयों को खत्म करने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। इसके लिए पालक, केला, ब्रोकली, एवोकाडो खाएं।
विटामिन बी3
त्वचा को सुंदर और सॉफ्ट बनाने में विटामिन बी3 हेल्प करता है। ये त्वचा को नमी पहुंचाता है। इसके लिए मूंगफली और सूरजमुखी के बीज, मटर, मशरूम खाएं।
सलाह
आपके शरीर में क्या कमी है, ये जांच कराने पर ही पता चलेगा। ऐसे में पहले किसी स्किन डॉक्टर से संपर्क करें, फिर डाइट प्लान बनाएं।
सिंदूर खेला के दौरान ऐसे करें बालों की देखभाल
Click Here