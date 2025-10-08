By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
करैत समेत इन 5 सांपों के जहर का नहीं है काट, डस लें तो पल भर में हो सकती है मौत
भारत में कई जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका जहर इतना घातक है कि काटने पर पलभर में मौत हो सकती है। इनमें से करैत सबसे खतरनाक है।
घातक सांप
कॉमन करैत भारत का सबसे जहरीला सांप है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर तंत्रिका तंत्र को पंगु बनाता है। काटने का दर्द नहीं होता, लेकिन 1-2 घंटे में सांस रुक सकती है।
कॉमन करैत
इंडियन कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक है, जो सांस लेने को रोक देता है। फन फैलाकर हमला करता है। काटने के 15-30 मिनट में लकवा हो सकता है और मौत का खतरा भी अधिक रहता है।
इंडियन कोबरा
रसेल वाइपर का हेमोटॉक्सिक जहर खून को जमाता है, अंग विफलता का कारण बनता है। काटने पर तीव्र दर्द और सूजन होती है। भारत में सबसे ज्यादा मौतें इससे होती हैं।
रसेल वाइपर
सॉ-स्केल्ड वाइपर का जहर खून को प्रभावित करता है, रक्तस्राव का कारण बनता है। खुरदुरी त्वचा और तेज फुफकार इसकी पहचान है। काटने पर घंटों में मौत संभव।
सॉ-स्केल्ड वाइपर
किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर इतना शक्तिशाली है कि एक बूंद से कई लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि, यह सांप जंगलों में पाया जाता है।
किंग कोबरा
इन सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिक या हेमोटॉक्सिक होता है। करैत और कोबरा सांस रोकते हैं, वाइपर खून जमाते हैं। इन सांपों के काटने पर तुरंत एंटी-वेनम जरूरी है।
जहर का प्रभाव
करैत भूरा पतला, कोबरा फनदार, रसेल त्रिकोण सिर, सॉ-स्केल्ड खुरदुरा, किंग लंबा। रात में टॉर्च से देखें। इनकी मौजूदगी में सावधानी बरतें।
पहचान के तरीके
जंगलों या खेतों में मोटे जूते पहनें, रात में टॉर्च लें। सांप दिखे तो दूर भागें। काटने पर घाव को ना बांधें, तुरंत अस्पताल जाएं।
बचाव के उपाय
घातक और जहरीले सांपों के प्रति है। जागरूकता और सावधानी से बचाव संभव है। अगर सांप ने काट लिया है, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर एंटीवेनम लें।
जागरूक रहें, सुरक्षित रहें
लौंग से लेकर काली मिर्च तक, दुनियाभर में लोकप्रिय हैं ये भारतीय मसाले
Click Here