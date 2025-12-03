By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Dec 03, 2025

गमले में नींबू उगाएं- 5 असरदार टिप्स!

उचित गमले का चयन करें। बड़े और गहरे गमले नींबू के पेड़ के लिए बेहतर होते हैं।

1

उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। अच्छी जल निकासी और हवा का संचार महत्वपूर्ण है।

2

नींबू के पौधे को पर्याप्त सूर्य प्रकाश दें। कम से कम 6-8 घंटे धूप जरूरी है।

3

नियमित रूप से पानी दें लेकिन अतिरिक्त पानी से बचें। मिट्टी को हमेशा नम रखें।

4

पोषक तत्वों की कमी ना होने दें। समय-समय पर खाद और उर्वरक डालें।

5

पौधे की वृद्धि और फलने के लिए, छंटाई करना जरूरी है। सूखी और बीमार शाखाओं को काट दें।

देखभाल

कीटों और रोगों से बचाव के लिए, नियमित रूप से पौधे की जांच करें और जरूरत पड़ने पर कीटनाशक का उपयोग करें।

ये भी जरूरी

सर्दियों में, पौधे को ठंड से बचाने के लिए इनडोर ले आएं या गर्म स्थान पर रखें।

सर्दियों में...

नियमित देखभाल से आपकी बालकनी में नींबू का पौधा अच्छी तरह फलेगा और ताजगी भरे नींबू प्रदान करेगा।

फ्रेश नींबू

