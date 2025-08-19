By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 19, 2025
5 तरीकों से भूनें भुट्टा, मिलेगा अलग फ्लेवर
बरसात के मौसम में गरम-नरम भुट्टा खाना हर किसी को पसंद होता है। नींबू-काला नमक लगाकर भुट्टा खाने का मजा ही अलग है।
भुट्टा
कई लोगों को भुट्टा भूना हुआ तो कुछ को उबला पसंद होता है। ज्यादातर लोग भुना हुआ भुट्टा खाते हैं। इसे गैस-भट्टी पर भून सकते हैं।
उबला या भूना
अगर आप भी भुना हुआ भुट्टा खाने के शौकीन है, तो इसे 5 अलग तरीके से भूनकर खा सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे भूनें।
5 तरीके
आप भुट्टे के छिलके को हटाकर गैस पर धीमी आंच पर भून लें। धीरे-धीरे इसके दाने भुन जाएंगे।
गैस पर भूनें
कुकर ट्रिक
कुकर में भी भुट्टा भून सकते हैं। भुट्टे को आधा तोड़कर कुकर में पानी-नमक के साथ रखें। 2 सीटी लगाएं। भुट्टा उबल जायेगा। ऐसे भी खा सकते हैं।
छिलके के साथ
भुट्टे को हल्का भूनना है, तो छिलके के साथ गैस पर भून लें। छिलका जब काला हो जाये, तो गैस बंद करें। अंदर भुट्टा भुन जायेगा।
माइक्रोवेव
घर में माइक्रोवेव है, तो उसमें भुट्टा भून लें। इसे रोस्ट मोड पर लगाकर भुट्टा भून लें। उसमें ये नरम रहेगा और भुनेगा भी बढ़िया।
कोयला
अगर आप ओल्ड स्टाइल में भुट्टा खाना पसंद करते हैं। तो एक तसले में कोयला रखें और उसे जलाएं। उसकी आंच पर भुट्टा भून लें। ये सबसे टेस्टी होता है।
मजे से खाएं
भुट्टा भून लेने के बाद आप उस पर मक्खन, नमक, लाल मिर्च लगाकर खा सकते हैं। वरना सिर्फ नींबू का रस और नमक लगाएं।
