By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 18, 2025
बजरंगबली की कृपा पाने के लिए मंगलवार को करें ये उपाय
प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त बजरंगबली को कलयुग का देवता माना जाता है।
बजरंगबली
मंगलवार का दिन बजरंबली को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से हनुमान जी की कृपा से कष्ट-बाधाएं दूर हो जाती हैं।
हनुमान जी का दिन
आइए जानते हैं मंगलवार के दिन करने के लिए हनुमान जी से जुड़े कुछ विशेष उपाय।
मंगलवार के उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में मंगल दोष दूर करने के लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए।
मंगल दोष
मंगलवार के दिन विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान चालीसा
माना जाता है कि हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है। इसलिए मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करें।
सिंदूर
मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल, तांबा, लाल गुलाब और शहद का दान फलदाई माना जाता है।
इन चीजों का दान
मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलने के योग बनते हैं।
पान का बीड़ा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
