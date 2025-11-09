By Deepali Srivastava
सर्दी में रूखी त्वचा की देखभाल कैसे करें
सर्दी में त्वचा की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। सीजन की ठंडी हवाएं त्वचा को बेजान और रूखा बना देती हैं। ऐसे में स्किन हर जगह खुश्क दिखती है।
स्किन केयर
सर्दी के मौसम में ज्यादा लोगों की त्वचा फटने या चिटकने लगती है। चेहरे पर सफेदी दिखने लगती है और होठों पर दरारें।
फटी त्वचा
अगर आप भी सर्दियों में फटी हुई त्वचा और रूखेपन से परेशान हो जाते हैं। तो अभी से अपने स्किन केयर रूटीन में 5 टिप्स शामिल करें।
कैसे करें देखभाल
नहाने या फेस वॉश के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप ठंडे पानी से मुंह धोती हैं, तो ये त्वचा को रूखा कर देगा।
गुनगुना पानी
स्किन के लिए माइल्ड क्रीम वाला फेस वॉश चुनें। रूखा या ऑयल रिमूविंग फेस क्लीनर न यूज करें। इससे फेस का ऑयल सूख जाएगा और स्किन ड्राई होगी।
फेस वॉश
मॉइश्चराइजर
नहाने या फिर फेस क्लीन करने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना बिल्कुल न भूलें। मॉइश्चराइजर आपकी त्वचा को नमी पहुंचायेगा।
घी
रात में सोने से पहले आप चेहरे पर जरा सा घी लगाकर मसाज करें। ऐसा करने से आपकी स्किन पूरी सर्दी फटेगी नहीं और सॉफ्ट बनी रहेगी।
लाइट मेकअप
ड्राई स्किन पर मेकअप हल्का करें। सर्दी के समय ज्यादा केमिकल युक्त मेकअप करने से पोर्स बंद हो जाते हैं और फिर पिंपल्स होते हैं। रात में मेकअप हटाकर ही सोएं।
