आइब्रो बनवाते समय 5 बातों का रखें ध्यान
आइब्रो फेस का शेप सही और खराब कर सकती है। अगर आइब्रो सही से सेट हुई है, तो आप सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेंगी।
आइब्रो
महिलाएं हर महीने में 1 बार थ्रेडिंग जरूर करवाती हैं। इससे चेहरे का लुक परफेक्ट दिखता है और आइब्रो भी सेट हो जाती है।
थ्रेडिंग
कई बार ऐसा होता है कि आइब्रो बनवाते समय हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। इससे न सिर्फ फेस शेप बुरा दिखता है बल्कि आइब्रो भी खराब हो जाती हैं।
खराब लुक
अगर आप भी हर महीने आइब्रो बनवाने पार्लर जाती हैं। तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इससे आपकी आइब्रो परफेक्ट शेप में रहेंगी।
5 बातों का ध्यान
शेप चुनें
आइब्रो के शेप से चेहरे पर काफी फर्क दिखता है। ऐसे में पार्लर में पहले ही बता दें कि आपको पतली या मोटी कैसे आइब्रो चाहिए।
टाइट होल्डिंग
आइब्रो बनवाते समय होल्ड करना पड़ता है। ऐसे में अपने हाथ से टाइट होल्डिंग रखें। वरना बाल ऊपर-नीचे कट सकते हैं।
गैप का ध्यान
बिंदी लगाती हैं या नहीं भी लगाती हैं, तो भी दोनों आइब्रो के बीच का गैप सही रखें। कम या ज्यादा रखने पर चेहरा अजीब लगेगा।
ग्रोथ होने दें
आइब्रो की जब ग्रोथ अच्छी हो जाये, तभी सेट करवाने जाएं। कम ग्रोथ में आइब्रो सही से सेट नहीं हो पाएगी।
क्रीम लगाएं
थ्रेडिंग करवाने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगवाएं। इससे आइब्रो एरिया में दाने नहीं होंगे।
खास टिप्स
थ्रेडिंग के लिए हमेशा अच्छा सैलून चुनें। जो आपकी आइब्रो को खराब न करें और साफ-सफाई से काम करें।
