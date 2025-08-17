By Navaneet Rathaur
घर में रखें ये 5 चीजें, शनि देव नहीं देंगे दंड

शनि देव न्याय के देवता हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक, घर में सही चीजें रखकर उनके दंड से बचें और आशीर्वाद पाएं। आइए जानें।

शनि देव का आशीर्वाद

काला तिल शनि देव को प्रिय है। इसे घर में रखें और शनिवार को दान करें। यह शनि दोष को कम करता है।

काला तिल

नीला नीलम या शनि रत्न घर में रखने से शनि की कृपा मिलती है। इसे पूजा स्थल में रखें।

नीला नीलम

लोहे की वस्तु, जैसे छल्ला या कील, घर में रखें। यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है।

लोहे की वस्तु

काला कपड़ा शनि देव को समर्पित करें। इसे पूजा में उपयोग करें या शनिवार को दान करें।

काला कपड़ा

सरसों का तेल शनि मंदिर में दीपक जलाने के लिए रखें। यह शनि की कृपा और शांति लाता है।

सरसों का तेल

शनि यंत्र को घर के पूजा स्थल में स्थापित करें। यह शनि दोष से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है।

शनि यंत्र

इन चीजों को शनिवार को पूजा में उपयोग करें। शनि मंत्र जाप से उनके दंड से मुक्ति मिलती है।

शनिवार की पूजा

काला तिल, तेल और काला कपड़ा शनिवार को दान करें। यह शनि देव की कृपा और सुख-समृद्धि लाता है।

दान का महत्व

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

