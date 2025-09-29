By Navaneet Rathaur
महानवमी पर घर ले आएं ये 5 चीजें, मां दुर्गा की बरसेगी कृपा
शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर 2025 को है। मां दुर्गा की उपासना का अंतिम दिन महानवमी को कुछ चीजें घर लाने से कृपा बरसती है।
महानवमी 2025
नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन से सुख-समृद्धि मिलती है। कुछ चीजें घर लाना शुभ माना जाता है।
महानवमी का महत्व
महानवमी पर शृंगार सामग्री (सिंदूर, बिंदी, मेहंदी) घर लाएं। यह वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बढ़ाता है।
शृंगार सामग्री
चांदी का सिक्का खरीदकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखें। यह धन वृद्धि और बरकत के योग बनाता है।
चांदी का सिक्का
मोर पंख घर लाएं और पूजा स्थल पर रखें। यह मां को प्रसन्न करता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।
मोर पंख
महानवमी पर वाहन खरीदना शुभ है। यह नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन में प्रगति लाता है।
वाहन खरीदारी
श्री यंत्र स्थापित करें। यह समृद्धि, सफलता और सुख लाता है, साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है।
श्री यंत्र की स्थापना
महानवमी पर कन्याओं को भोजन कराएं और उपहार (चुनरी, मिठाई) दें। यह मां दुर्गा की कृपा दिलाता है।
कन्या पूजन की महत्ता
ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मां को फूल, मिठाई और लाल चुनरी अर्पित करें।
मंत्र जाप और पूजा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
