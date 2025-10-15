By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 15, 2025
धनतेरस पर गलती से ना खरीदें ये चीजें, बढ़ेगा दुर्भाग्य और होंगे कई नुकसान
धनतेरस से ही दिवाली पर्व की शुरुआत होती है। इस दिन खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ चीजें खरीदने से दुर्भाग्य और नुकसान हो सकता है। आइए, जानें धनतेरस पर किन चीजों से बचना चाहिए।
धनतेरस पर खरीदारी
धनतेरस पर मां लक्ष्मी, कुबेर और यमराज की पूजा की जाती है। इस शुभ दिन गलत वस्तुओं की खरीदारी नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक हानि ला सकती है।
धनतेरस: समृद्धि का पर्व
धनतेरस पर तेल खरीदना अशुभ माना जाता है। तेल शनि और नकारात्मकता से जुड़ा है। इसके बजाय घी खरीदें, जो मां लक्ष्मी को प्रिय है और सकारात्मकता लाता है।
तेल खरीदने से बचें
लोहा और स्टील राहु से संबंधित हैं, जो धनतेरस पर अशुभ हैं। लोहे के बर्तन या सामान खरीदने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सोना या चांदी जैसे शुभ धातु खरीदें।
लोहे की चीजें लाती हैं हानि
धनतेरस पर काले रंग की वस्तुएं, जैसे कपड़े या सामान, ना खरीदें। काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बजाय लाल, पीला या सफेद रंग चुनें।
काले रंग की चीजें
चाकू, कैंची या अन्य नुकीली वस्तुएं धनतेरस पर खरीदना अशुभ है। ये रिश्तों में तनाव और हानि का कारण बन सकती हैं।
चाकू, कैंची से रहें दूर
कांच की वस्तुएं, जैसे शीशा या क्रॉकरी, धनतेरस पर न खरीदें। ये राहु से जुड़ी हैं और धन की अस्थिरता ला सकती हैं। धातु की वस्तुएं शुभ हैं।
कांच लाता है अस्थिरता
धनतेरस पर पुरानी या सेकंड-हैंड वस्तुएं खरीदना अशुभ है। ये नकारात्मक ऊर्जा ला सकती हैं। नई वस्तुएं, खासकर सोना-चांदी, समृद्धि लाती हैं।
पुरानी या सेकंड-हैंड चीजें
प्लास्टिक की वस्तुएं धनतेरस पर ना खरीदें। ये सस्ती और अस्थायी होती हैं, जो समृद्धि में बाधा डालती हैं। प्राकृतिक सामग्री, जैसे तांबा या पीतल चुनें।
प्लास्टिक से बचें
धनतेरस पर तेल, लोहा, काला रंग, नुकीली वस्तुएं, कांच, पुराना सामान और प्लास्टिक ना खरीदें। सोना, चांदी, घी और शुभ रंगों की वस्तुएं चुनें।
धनतेरस पर सही खरीदारी करें
