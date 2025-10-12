By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
रविवार को गलती से ना खरीदें ये चीजें, घर से चली जाती है बरकत
हिंदू धर्म में रविवार सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन कुछ चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है, जिससे घर से बरकत चली जाती है। आइए, जानें इनके बारे में।
रविवार का दिन
हिंदू शास्त्रों में रविवार को सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन अर्घ्य देकर ऊर्जा प्राप्त करें। गलत खरीदारी से सूर्य दोष लग सकता है, जो बरकत को प्रभावित करता है।
रविवार: सूर्य देव का दिन
रविवार को लोहे की वस्तुएं खरीदना शनि देव को मजबूत करता है, जो सूर्य का शत्रु है। इससे घर में कलह और धन हानि हो सकती है। स्टील या आयरन आइटम्स से बचें।
लोहे की वस्तुएं
नमक राहु और शनि से जुड़ा है, जो सूर्य के शत्रु हैं। रविवार को नमक खरीदने से घर पर कर्ज बढ़ता है और रोग आते हैं।
नमक
काले जूते शनि का प्रतीक हैं। रविवार को इन्हें खरीदने से कार्यों में असफलता और नकारात्मक ऊर्जा आती है। अन्य रंगों के जूते चुनें या काले जूते अन्य दिन खरीदें।
काले जूते
झाड़ू खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। रविवार को झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और बरकत चली जाती है। सफाई के अन्य साधनों का उपयोग करें।
झाड़ू घर ना लाएं
रविवार को सीमेंट, ईंट या लोहा जैसा निर्माण सामग्री खरीदने से सूर्य दोष लगता है। इससे घर में अशांति और आर्थिक हानि हो सकती है। ऐसे में इन सामानों को अन्य दिनों में खरीदें।
घर बनाने का सामान
रविवार को बीज, खाद या गार्डनिंग टूल्स खरीदने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इससे धन हानि होती है।
गार्डनिंग आइटम्स से बचें
रविवार को लाल वस्तुएं, गेहूं या चश्मा खरीदें। सूर्य को अर्घ्य दें। गलत खरीदारी से बचने के लिए शास्त्रों का पालन करें। इससे बरकत बनी रहती है।
रविवार की सावधानियां
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
गरुड़ पुराण: गलत कर्मों के कारण ऐसे लोगों को मिलती है नरक की सजा
Click Here