दिल्ली के प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने के लिए क्या खाएं
दिल्ली में प्रदूषण का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। घरों में लोग एयर प्यूरीफायर और बाहर मास्क लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
दिल्ली का प्रदूषण
खराब हवा के कारण फेफड़े से जुड़ी बीमारियां जैसे सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, अस्थमा, जुकाम, खांसी की समस्या लोगों को पकड़ रही है।
फेफड़ों की बीमारी
वायु प्रदूषण से बचने और अपने फेफड़ों को बचाने के लिए कुछ ऐसे सुपरफूड्स हैं, जो आपको अपनी डायट में रोजाना शामिल करने चाहिए।
क्या खाएं
फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है विटामिन सी, ई वाली चीजें खाएं। ब्रोकली खाना शुरू करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है।
ब्रोकली
लहसुन की कलियां ऐसे भी खा सकते हैं और इसका इस्तेमाल सब्जी या चटनी में भी कर सकते हैं। लहसुन इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और खांसी-जुकाम से बचाएगा।
लहसुन
अदरक
अदरक की चाय, काढ़ा पीना शुरू करें। अदरक में मौजूद तत्व किसी भी तरह के इंफेक्शन को होने से रोकते हैं और फेफड़ों को हेल्दी बनाकर रखते हैं।
खट्टे फल
नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी जैसे खट्टे फलों को खाना शुरू करें। इनमें विटामिन सी होता है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और लंग्स की गंदगी साफ करेगा।
हल्दी वाला दूध
अगर आप रोजाना बाहर जाते हैं, तो सोने से पहले हल्दी वाला दूध या गुनगुना पानी पिएं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन फेफड़ों के टिशूज को हील करता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
