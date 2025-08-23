By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 23, 2025
हर काम में बाधा और पैसों की है तंगी, तो रविवार को करें ये 5 उपाय
हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन पूजा-अर्चना करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर बाधाएं दूर होती हैं।
सूर्यदेव
शास्त्रों के अनुसार, कुंडली में सूर्य कमजोर होने से जीवन में तरक्की के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। इस स्थिति में आइए सूर्य को मजबूत करने के उपाय जानते हैं।
रविवार के उपाय
नौकरी और व्यापार में तरक्की पाने के लिए रविवार के दिन बहते पानी में गुड़ और चावल प्रवाहित करना चाहिए।
नौकरी-व्यापार में तरक्की
मान्यता है कि ऐसा करने से रोजगार में तरक्की के रास्ते खुलते हैं और व्यक्ति के जीवन से परेशानियां दूर होने लगती हैं।
दूर होती हैं परेशानियां
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बिगड़ते काम बनने लगते हैं।
सूर्यदेव की पूजा
मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे में लाल फूल और सिंदूर डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है।
सूर्यदेव को जल चढ़ाए
रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाकर रखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
धन लाभ के उपाय
शास्त्रों के अनुसार, रविवार के दिन शिव-पार्वती के मंदिर जाकर उनकी पूजा-अर्चना करने और उन्हें रुद्राक्ष की माला चढ़ाने से घर में धन-धान्य की कमी नही रहती है।
शिव-पार्वती की पूजा
कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए रविवार के दिन गुड़, गेहूं, चावल और कपड़ों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है।
सूर्य को कैसे मजबूत करें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
