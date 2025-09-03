By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य
उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है।
उत्तर प्रदेश
इस प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं।
403 विधानसभा सीटें
भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है।
पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं।
294 विधानसभा सीटें
लिस्ट में तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।
तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र
इस राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं।
288 विधानसभा सीटें
सूची में चौथे स्थान पर बिहार है।
बिहार चौथे स्थान पर
बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं।
243 सीटें
कर्नाटक इस सूची में 5वें स्थान पर है। दक्षिण भारत के इस राज्य में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं।
कर्नाटक में 234 सीटें
