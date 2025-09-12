By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025
Food
आलू की कचोरी बनाने के 5 अनोखे टिप्स
आलू की कचोरी के लिए सही आटे का चुनाव करें। मैदा या आटा, दोनों से बन सकती है।
आलू की कचोरी
Photo: Adobe Stock
आटे में मोयन के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करें जिससे कचोरी कुरकुरी बने।
टिप 1
आलू की स्टफिंग में मसालों का सही अनुपात होना चाहिए। हल्दी, धनिया, अमचूर और नमक जरूरी।
टिप 2
Photo: Adobe Stock
स्टफिंग को अच्छे से मैश करें और गांठ ना रहने दें, ताकि कचोरी अच्छी भरी जा सके।
टिप 3
Photo: Adobe Stock
कचोरी को तलते समय धीमी आंच पर तलें, जिससे वह अंदर तक सिक सके।
टिप 4
Photo: Adobe Stock
कचोरी को गोल और समान आकार में बेलने की कोशिश करें, ताकि वह समान रूप से पके।
टिप 5
Photo: Adobe Stock
गरमा-गरम आलू की कचोरी चटनी, सब्जी और दही के साथ परोसें और आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
Photo: Adobe Stock
तलने की बजाय, एयर फ्रायर में भी कचोरी बना सकते हैं, कैलोरी कम होगी।
हेल्थ टिप
Photo: Adobe Stock
