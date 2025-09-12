By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

आलू की कचोरी बनाने के 5 अनोखे टिप्स

आलू की कचोरी के लिए सही आटे का चुनाव करें। मैदा या आटा, दोनों से बन सकती है।

आटे में मोयन के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करें जिससे कचोरी कुरकुरी बने।

टिप 1

आलू की स्टफिंग में मसालों का सही अनुपात होना चाहिए। हल्दी, धनिया, अमचूर और नमक जरूरी।

टिप 2

स्टफिंग को अच्छे से मैश करें और गांठ ना रहने दें, ताकि कचोरी अच्छी भरी जा सके।

टिप 3

कचोरी को तलते समय धीमी आंच पर तलें, जिससे वह अंदर तक सिक सके।

टिप 4

कचोरी को गोल और समान आकार में बेलने की कोशिश करें, ताकि वह समान रूप से पके।

टिप 5

गरमा-गरम आलू की कचोरी चटनी, सब्जी और दही के साथ परोसें और आनंद लें।

लुत्फ उठाएं

तलने की बजाय, एयर फ्रायर में भी कचोरी बना सकते हैं, कैलोरी कम होगी।

हेल्थ टिप

