By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
ज्यादा हाई हील्स पहनने के 5 नुकसान
हील्स पहनने का शौक महिलाओं को काफी ज्यादा होता है। लगभग हर आउटफिट के साथ लड़कियां हील्स पहनने लगती हैं।
हाई हील्स
हील्स से आपको कुछ देर के लिए स्टाइलिश लुक मिल सकता है लेकिन इसमें आराम बिल्कुल नहीं मिलता।
स्टाइलिश लुक
चलिए आपको बताते हैं हाई हील्स ज्यादा पहनने से क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आप भी ज्यादा हील्स पहनती हैं, तो थोड़ा कम कर दें।
बड़े नुकसान
अगर आप लगातार हील्स पहनती हैं, तो आपको लोअर बैक पेन की समस्या हो सकती है। हील्स की ऊंचाई से कमर का निचली हड्डी खिसकती है।
लोअर बैक पेन
टो पेन
ज्यादा हील्स पहनने से टो पेन भी हो सकता है। एड़ी से लेकर पैरों के पंजे तक में लगातार दर्द होने लगता है। हील्स ऊपर-नीचे रहती है, ये कारण होता है।
घुटने में दर्द
हील्स बराबर पहनकर रखने से घुटने में दर्द भी हो सकता है। ज्यादा हाइट वाली हील्स पहनने से घुटने में भी असर होता है।
रीढ़ की हड्डी
रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा हील्स पहनने वाली लड़कियों की रीढ़ की हड्डी का शेप बिगड़ जाता है। फिर बराबर दर्द होने लगता है।
खराब पोस्चर
4 इंच से ज्यादा हील्स पहनने वाली लड़कियों के शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है। इससे उन्हें सामान्य चलने में दिक्कत होती है।
क्या करें
डॉक्टर के मुताबिक, हमेशा 2 इंच तक की हील्स पहनने की कोशिश करें। डेली हील्स पहनने से बचें।
कैसी हो हील्स
हील्स चुनते समय कुशन वाली सोल चुनें और पेंसिल के बजाय ब्लॉक हील्स पहनें। इसमें ज्यादा खतरा नहीं रहता।
