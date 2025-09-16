By Deepali Srivastava
रोजाना फेस पाउडर लगाने के 5 नुकसान
सालों से ब्यूटी प्रोडक्ट का हिस्सा है फेस पाउडर। जल्दी में कही जाना हो तो फेस पाउडर फौरन लगाकर तैयार हो सकते हैं।
फेस पाउडर
फेस पाउडर लगाने में काफी हल्का होता है और ये किसी भी स्किन टोन पर सेट हो जाता है।
हल्का और बेस्ट
लेकिन अगर आप रोजाना फेस पाउडर लगाती हैं, तो थोड़ा संभल जाइये। डेली फेस पाउडर लगाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं।
डेली यूज
चलिए आपको बताते हैं रोजाना फेस पाउडर लगाने से स्किन को क्या नुकसान हो सकते हैं।
क्या हैं साइड इफेक्ट्स
फेस पाउडर ड्राई होता है और ये स्किन ऑयल को सोखता है। ऐसे में लगातार लगाने से स्किन का नेचुरल ऑयल कम हो जाता है।
नेचुरल ऑयल कम होना
ब्लॉक स्किन पोर्स
फेस पाउडर के छोटे पार्टिकल्स स्किन पोर्स में घुसकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में फिर पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है।
ड्राई स्किन
रोजाना फेस पाउडर के इस्तेमाल से स्किन ड्राई हो जाती है। त्वचा के कई हिस्सों पर सफेदी दिखने लगेगी।
स्किन कैंसर
रिसर्च के मुताबिक, बाजार में मिल रहे लोकल फेस पाउडर में एस्बेस्टस केमिकल पाया जाता है। जो स्किन कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकते हैं।
झुर्रियां
ज्यादा फेस पाउडर का इस्तेमाल उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां ला सकता है। इससे स्किन एलर्जी का भी खतरा है।
क्या करें
हमेशा अच्छा फेस पाउडर ही खरीदें। रोजाना लगाने से बचें। पाउडर की जगह कोई अच्छा लोशन या क्रीम लगाएं।
