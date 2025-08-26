By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
बालों में काली मेहंदी लगाने के नुकसान
बालों को स्वस्थ, चमकदार, मजबूत बनाकर रखने के लिए लोग कई तरह के तेल, शैंपू का इस्तेमाल करते हैं।
बालों को हेल्दी
बालों में कई तरह का हेयर पैक, मेहंदी भी लगाते हैं। ज्यादातर लोग बालों को कलर करने के लिए काली मेहंदी लगाते हैं।
घरेलू उपाय
काली मेहंदी लगाने से सफेद बाल काले तो हो जाते हैं। लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। चलिए जानते हैं।
काली मेहंदी
काली मेहंदी लगाने से हेयर स्कैल्प इंफेक्शन फैल सकता है। इससे स्कैल्प पर पपड़ी जम जाती है।
स्कैल्प इंफेक्शन
खुजली-रूसी
काली मेहंदी लगातार लगाने से बालों में खुजली, रूसी की समस्या भी हो जाती है।
रूखे बाल
मेहंदी में ऐसे कई केमिकल्स होते हैं, जो बालों को रूखा और बेजान बना देते हैं।
हेयर फॉल
अगर आप काली मेहंदी ज्यादा लगाते हैं, तो बालों का झड़ना भी शुरू हो सकता है।
बालों का रंग
काली मेहंदी बालों को कुछ समय के लिए काला कर देती है लेकिन असल में इससे बालों का असली रंग हल्का होता है।
दोमुंहे
काली मेहंदी लगाने से आपके बाल ड्राई होंगे और नीचे से दो मुंहे होना शुरू हो जाएंगे।
क्या करें
अगर आप बालों में मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो असली लगाएं। बाजार में पैकेट मिल जाता है और पत्तियां तोड़कर भी पीस सकते हैं।
