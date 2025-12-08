By Deepali Srivastava
PUBLISHED December 08, 2025
ज्यादा मूली खाने से सेहत को होते हैं ये 5 नुकसान
सर्दियों के मौसम में मूली बाजार में खूब बिकती है और हर घर में इसे खाने के शौकीन लोग होते हैं। मूली ऐसे भी खाई जाती है और इसका पराठा भी बनता है।
मूली
मूली में विटामिन सी, फोलिक एसिड, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जरूरी तत्व होते हैं। जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।
फायदेमंद
मूली जितनी फायदेमंद है, उतनी ही नुकसान भी करती हैं। अगर आप ज्यादा मूली खाते हैं, तो ये शरीर के लिए जहर बन जाती है। चलिए इसके नुकसान बताते हैं।
ज्यादा खाने के नुकसान
ज्यादा मूली खाने से पेट में दर्द, ऐंठन, गैस, अपच की समस्या हो जाती है। जिन लोगों का पाचन कमजोर होता है, उन्हें कम मूली खानी चाहिए।
पाचन तंत्र
जिन लोगों की किडनी में स्टोन होता है, उन्हें भी मूली नहीं खानी चाहिए। इसमें मौजूद कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन को बढ़ाता है और दर्द भी तेज करता है।
किडनी स्टोन
ज्यादा आयरन
शरीर में जरूरत से ज्यादा आयरन पहुंचना भी अच्छा नहीं है। ऐसे में चक्कर, उल्टी, दस्त होते हैं। मूली में आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है।
जुकाम-खांसी
ज्यादा मूली खाने से जुकाम-खांसी की समस्या हो जाती है। मूली की तासीर ठंडी मानी जाती है और सर्दियों में ये जुकाम या एलर्जी की समस्या बढ़ाती है।
प्रेग्नेंसी में
मूली का ज्यादा सेवन प्रेग्नेंट महिलाएं करने से बचें। प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादा मूली खाने से पेट में दर्द हो सकता है। इसमें पोटैशियम काफी ज्यादा होता है।
खाने का तरीका
मूली खाने का सही समय दोपहर का माना जाता है, रात में खाने से बचें। मूली के साथ केला, दूध, गुड़ न खाएं। दोनों के टॉक्सिन्स मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
