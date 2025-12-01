By Deepali Srivastava
प्रोटीन पाउडर रोजाना पीने के 5 बड़े नुकसान
शरीर के लिए प्रोटीन काफी जरूरी होता है। ये मांसपेशियां को मजबूत करने और डैमेज कोशिकाओं को जोड़ता है। साथ ही ये बॉडी को टोन्ड बनाता है।
जिम वाले लोग बॉडी को परफेक्ट, टोन्ड और सिक्स पैक एब्स बनाने के चक्कर में प्रोटीन पाउडर रोजाना पीने लगते हैं। इससे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प मिलती है।
लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन पाउडर पीने से शरीर को फायदे के बजाय नुकसान भी होते हैं। चलिए आपको इसके खास नुकसान गिनाते हैं।
ज्यादा प्रोटीन पाउडर पीने से शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ सकता है। लंबे समय तक प्रोटीन पाउडर का सेवन शरीर में शुगर और इंसुलिन का लेवल बढ़ा देगा।
प्रोटीन पाउडर ज्यादा मात्रा में पीने से शरीर में यूरिया का उत्पादन बढ़ जाता है। इससे किडनी पर बुरा असर होता है। इससे किडनी कमजोर या फिर पथरी की समस्या हो सकती है।
पेट के लिए भी प्रोटीन पाउडर नुकसानदायक होता है। ज्यादा सेवन करने से पेट दर्द, अपच, कब्ज की समस्या होती है। ये डेयरी इनटॉलेरेंस को भी बढ़ावा देता है।
प्रोटीन का इनटेक ज्यादा करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और फिर चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं। इससे हार्मोनल असंतुलन हो सकता है।
ज्यादा प्रोटीन पाउडर पीने से वजन भी बढ़ सकता है और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
