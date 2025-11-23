By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
रोजाना बालों में सिंदूर लगाने से होते हैं ये 5 नुकसान
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो...आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। वाकई में भारत में एक चुटकी सिंदूर की कीमत काफी ज्यादा है।
सिंदूर
हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर भगवान को भी चढ़ाया जाता है और सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में भी भरती हैं। बिना सिंदूर के सुहाग भी अधूरा माना जाता है।
सुहागिन के सिर का ताज
लेकिन जो औरतें रोजाना मांग में सिंदूर भरती हैं, उनके बालों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे कई केमिकल को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए इसे लगाने के नुकसान बताते हैं।
बालों के लिए नुकसान
सिंदूर में मौजूद मरक्यूरिक सल्फाइड बालों के झड़ने को बढ़ावा देता है। इसमें कई केमिकल जैसे लेड भी होते हैं, जो बालों को जड़ से कमजोर कर देते हैं।
हेयरफॉल
कई महिलाएं लंबा सा सिंदूर बालों की खाल में लगाती हैं। उन्हें स्कैल्प एलर्जी होने का खतरा रहता है। इससे स्कैल्प पर दाने या खुजली होती है।
स्कैल्प एलर्जी
सफेद बाल
सस्ता और केमिकल युक्त सिंदूर लगाने से बाल असमय सफेद हो सकते हैं और इनका पोषण पूरी तरह से खो सकता है।
स्किन के लिए
कुछ औरतें माथे से सिंदूर मांग में भरती हैं। उनकी स्किन के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। केमिकल वाले सिंदूर कैंसर और अन्य बीमारियां पैदा कर सकते हैं।
डैंड्रफ
मांग में मोटा सा केमिकल वाला सिंदूर भरना आपको डैंड्रफ या कमजोर बालों की समस्या से परेशान कर सकता है। इससे दाने और लालिमा भी हो सकती है।
क्या करें
हमेशा अच्छा और सही क्वालिटी वाला सिंदूर ही लगाएं। सिंदूर हल्का लगाएं, जिससे आपके बालों और त्वचा को ज्यादा नुकसान न हो।
30 के बाद झुर्रियों से लड़ने के लिए टॉप 5 आहार
Click Here