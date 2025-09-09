By Deepali Srivastava
चेहरे पर चावल का पानी ज्यादा लगाने के नुकसान
हर कोई अपनी स्किन को बेदाग, निखरी रखने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ घरेलू उपाय अपनाता है।
स्किन केयर
त्वचा की रंगत निखारने और कसावट लाने के लिए चावल का पानी बढ़िया माना जाता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं।
चावल का पानी
राइस वाटर के इस्तेमाल से त्वचा सॉफ्ट, फ्लॉलेस और टाइट रहती है। इससे झुर्रियां भी गायब हो जाती हैं।
फायदे क्या हैं
लेकिन अगर आप चेहरे पर चावल का पानी ज्यादा लगाते हैं, तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। चलिए इनके बारे में बताते हैं।
नुकसान भी
ज्यादा चावल का पानी चेहरे पर लगाने से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। फिर फेस पर पिंपल्स और ब्लैक हेड्स होने लगते हैं।
स्किन पोर्स
ड्राईनेस
चावल का पानी त्वचा को एक्सफोलिएट करता है लेकिन ज्यादा लगाने से त्वचा ड्राई हो सकती है।
पीएच लेवल
चावल के पानी का ज्यादा इस्तेमाल त्वचा के पीएच लेवल को गड़बड़ कर सकता है। ऐसे में फेस रूखा दिखेगा।
स्किन टोन
अगर आप राइस वाटर से फेस रोज क्लीन करते हैं, तो इससे स्किन टोन पर असर होगा।
एलर्जी-जलन
चावल का पानी त्वचा को खुरदुरा कर सकता है। ऐसे में एलर्जी और जलन की समस्या हो सकती है।
ब्यूटी टिप्स
चावल का पानी स्किन के लिए अच्छा है लेकिन इसका सही और कम इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा।
