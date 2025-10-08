By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 10, 2025
चेहरे पर ब्लीच करने से पहले जान लें ये 5 बातें!
फेस ब्लीच का उपयोग चेहरे के अनचाहे बालों को हल्का करने के लिए किया जाता है।
फेस ब्लीच
Photo: Adobe Stock
ब्लीच में केमिकल्स होते हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चेहरे पर इसे लगाने से पहले ये जरूर जान लें।
नुकसान
Photo: Adobe Stock
कुछ लोगों को ब्लीच से एलर्जी हो सकती है जिससे खुजली, जलन और लाली आ सकती है।
1
ब्लीच के उपयोग से त्वचा सूर्य के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है।
2
ब्लीच करने से त्वचा के रोमछिद्र बंद हो सकते हैं जिससे मुंहासे हो सकते हैं।
3
ब्लीच के अत्यधिक उपयोग से त्वचा खिंच सकती है और झुर्रियां बढ़ सकती हैं।
4
Video: Pexels
ब्लीच त्वचा के प्राकृतिक तेलों को हटा सकती है जिससे त्वचा रूखी हो सकती है।
5
ब्लीच को सीधे धूप में जाने से पहले या बाद में नहीं लगाना चाहिए और बाद में त्वचा को सूदिंग लोशन या एलोवेरा जेल से मॉइस्चराइज भी करें।
सावधानी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
