By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पितृ दोष से मुक्ति के लिए सर्वपितृ अमावस्या पर करें ये उपाय
पितृ पक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पितरों को मोक्ष देने का विशेष अवसर है। पितृ दोष से राहत के लिए इस दिन कुछ उपाय करना बहुत प्रभावी होता है। आइए जानें।
सर्वपितृ अमावस्या
आश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। अगर तिथि पता ना हो, तो इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध करें। यह पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है।
सभी पितरों का श्राद्ध
पितृ दोष से वैवाहिक कलह, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या और संतान बाधाएं आती हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर उपाय से यह दूर होता है।
पितृ दोष का प्रभाव
सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें। जल, तिल और कुशा से तर्पण करें। इससे पितरों को शांति मिलती है।
श्राद्ध और तर्पण
सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। तिल, जल और पुष्प अर्पित करें। यह पितृ दोष नाश करता है।
पीपल की पूजा
काले तिल, काला कपड़ा, लोहा और तेल का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन दान दें। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है।
दान: पुण्य का स्रोत
'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥' महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह पितृ दोष और शनि प्रभाव को कम करता है।
महामृत्युंजय मंत्र
सर्वपितृ अमावस्या पर गंगा या पवित्र नदी में स्नान करें। इससे पितृ दोष धुल जाता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है।
गंगा स्नान
गरुड़ पुराण के अनुसार, कौए को श्राद्ध भोजन खिलाएं। अगर कौआ खा ले तो पितर संतुष्ट हैं और दोष दूर होता है।
कौए को भोजन
सर्वपितृ अमावस्या पर ये उपाय पितृ दोष से मुक्ति दिलाते हैं। श्राद्ध, दान और पूजा से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
नोट
कब और किसे करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध? जानिए इसका महत्व
Click Here