By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
ब्लेंडर ब्लेड्स तेज करने के 5 घरेलू उपाय
ब्लेंडर के ब्लेड्स की धार खो जाना सामान्य है, नियमित उपयोग से यह धीमी पड़ सकती हैं।
ब्लेंडर के ब्लेड्स
Photo: Adobe Stock
ब्लेड्स को नमक के साथ ब्लेंड करें, नमक के कण ब्लेड्स को तेज करने में मदद करते हैं।
1
ब्लेड्स को रेत के साथ ब्लेंड करना, रेत के कठोर कण ब्लेड्स की धार को बढ़ाते हैं।
2
Photo: Adobe Stock
विनेगर और पानी के मिश्रण से ब्लेड्स को साफ करें, यह जंग को हटाकर धार को बेहतर बनाता है।
3
ब्लेड्स को एल्युमिनियम फॉयल के साथ ब्लेंड करें, यह ब्लेड्स की धार को बारीक बनाता है।
4
ब्लेंडर में कच्चे चावल डालें और महीन पाउडर बन जाने तक चलाएं, ब्लेड्स तेज करने में कारगर हैं।
5
ब्लेड्स को तेज करते समय हमेशा दस्ताने पहनें और ब्लेंडर को अनप्लग करें।
सावधानी
ब्लेड्स की नियमित सफाई और तेज करने से ब्लेंडर की लंबी उम्र सुनिश्चित होती है।
सुझाव
Photo: Adobe Stock
