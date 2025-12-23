By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 23, 2025

 Faith

बुधवार के ये 5 उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, गणेश जी की कृपा से दूर होगी हर समस्या

बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने से हर बाधा दूर होती है। गणेश जी की पूजा में कुछ उपायों का पालन करने से किस्मत चमक जाएगी और हर समस्या का अंत हो जाएगा।

बुधवार का दिन

बुधवार को गणेश जी को 21 हरी दूब चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' 108 बार जपें। यह उपाय बुद्धि, धन और करियर की बाधाएं दूर करता है।

हरी दूब चढ़ाएं

बुधवार को 21 मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के बाद 5 मोदक ब्राह्मण या गरीब को दान करें। गणेश जी प्रसन्न होते हैं और घर में बरकत बढ़ती है।

मोदक या लड्डू का भोग

बुधवार को 'गणेश अथर्वशीर्ष' का पाठ करें या सुनें। यह उपाय सबसे शक्तिशाली है। इससे नौकरी, बिज़नेस, रिश्तों की हर रुकावट दूर होती है।

गणेश अथर्वशीर्ष पाठ

बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें, हरी मूंग की दाल का दान करें या हरा रुमाल साथ रखें। बुध ग्रह मजबूत होता है और गणेश जी की कृपा से किस्मत बदल जाती है।

हरे रंग का प्रयोग

बुधवार का व्रत रखें, दिन में एक समय हरी सब्जी-रोटी खाएं। शाम को गणेश जी को सिंदूर-दूर्वा चढ़ाएं। यह व्रत धन, स्वास्थ्य और सफलता लाता है।

बुधवार व्रत

बुधवार के ये उपाय करने से गणेश जी की कृपा से करियर में तरक्की, आर्थिक तंगी दूर, रिश्तों में मधुरता और मानसिक शांति मिलती है।

इन उपायों से क्या मिलेगा?

21 बुधवार तक कोई एक उपाय रोज करें। सबसे बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और इनके आशीर्वाद से आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी।

21 बुधवार तक रोज करें

पूजा पूर्व या उत्तर दिशा में करें, गणेश जी को लाल सिंदूर जरूर चढ़ाएं। पूजा के दौराम मंत्र जाप रुद्राक्ष माला से करें।

इन बातों का ध्यान रखें

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

