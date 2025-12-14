By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 14, 2025
सोमवार के दिन भगवान शिव के इन 5 मंत्रों का करें जाप, दूर होगी हर परेशानी
हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि शिव पूजा में कुछ मंत्रों का जाप करने से मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, सेहत की समस्या सब दूर होती हैं।
सोमवार का दिन
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्॥
महामृत्युंजय मंत्र
महामृत्युंजय मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से भगवान शिव का आशिर्वाद प्राप्त होता है। इस मंत्र के जाप से स्वास्थ्य, लंबी आयु और हर संकट से रक्षा होती है।
महामृत्युंजय मंत्र के फायदे
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
शिव गायत्री मंत्र
सोमवार को 11 या 21 शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि, ज्ञान और करियर में सफलता मिलेगी।
शिव गायत्री मंत्र के फायदे
ॐ नमः शिवाय। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का रोज 1 माला जाप करने से हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती है, मन शांत रहता है।
पंचाक्षरी मंत्र
ॐ नमो भगवते रुद्राय।। सोमवार को 108 बार इस मंत्र का जाप करने से गुस्सा, तनाव और मानसिक परेशानी दूर होती है। परिवार में सुख-शांति बढ़ती है।
रुद्र मंत्र
ॐ पशुपतये नमः।। यह मंत्र विशेष रूप से ध्यान और साधना के समय जपा जाता है। इसके प्रभाव से मन शांत होता है और आत्मबल प्रबल होता है।
बंधनों से मुक्ति का मंत्र
सुबह स्नान कर शिवलिंग के सामने बैठें। रुद्राक्ष की माला से जाप करें। दूध-जल से अभिषेक करें। जाप के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें।
जाप की सही विधि
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
