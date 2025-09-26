By Navaneet Rathaur
दुर्गा सप्तशती के 5 शक्तिशाली मंत्र का करें जाप, माता का मिलेगा आशीर्वाद
शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती के कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र सुख-शांति और शक्ति देते हैं।
दुर्गा सप्तशती
दुर्गा सप्तशती (देवी महात्म्य) मां दुर्गा की महिमा का वर्णन करती है। इसके मंत्र नकारात्मकता दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं।
दुर्गा सप्तशती का महत्व
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
यह मंत्र मां दुर्गा से सभी मंगल और सिद्धि की प्रार्थना करता है।
सर्वमंगल मांगल्ये
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।।
यह मंत्र मां काली की शक्ति का आह्वान करता है, जो बुराई को नष्ट करता है।
जयंति मंगलाकाली
या देवी सर्वभूतेषू क्षान्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
यह मंत्र मां की सर्वव्यापी शक्ति की स्तुति करता है, जो भक्तों को बल देता है।
या देवी सर्वभूतेषु
शरणागत-दीनार्त-परित्राण-परायणे,
सर्वस्यार्तिहरे देवि! नारायणि नमोस्तुते।
यह मंत्र दुखियों की रक्षा करने वाली मां से प्रार्थना करता है।
शरणागत दीनार्त
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥
इस मंत्र के जाप से माता रानी रोग-दुख से रक्षा करती हैं।
रोगानशेषानपहंसि
शुद्ध मन से शुभ मुहूर्त में मंत्र जाप करें। माला से 108 बार जाप करें और मां को फूल, दीप अर्पित करें।
मंत्र जाप की विधि
ये मंत्र नकारात्मक ऊर्जा हटाते हैं, मन को शांति देते हैं और मां की कृपा से मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
मंत्र जाप के लाभ
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
