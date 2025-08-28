By Vimlesh Kumar Bhurtiya
August 27, 2025
टेस्ट+ टी-20+ वनडे: तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5 खिलाड़ी
टेस्ट, टी-20 और वनडे क्रिकेट को मिलाकर सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जिस खिलाड़ी ने जीते हैं, उनका नाम सचिन तेंदुलकर है।
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 76 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते।
76 बार जीता प्लेयर ऑफ द मैच खिताब
विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली दूसरे स्थान पर
विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 69 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है।
69 बार
श्रीलंका के सनथ जयसूर्या इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
नंबर तीन पर जयसूर्या
उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 58 मैन ऑफ द मैच खिताब जीते।
58 खिताब
सूची में चौथे स्थान पर महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम है।
जैक कैलिस नंबर 4 पर
उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान तीनों फॉर्मेट में कुल 57 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।
57 बार जीता खिताब
लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर कुमार संगाकारा हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल 50 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।
कुमार संगाकारा
