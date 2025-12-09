By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 09, 2025

अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले 5 प्लेयर

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 22 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। उन्होंने 3 बार टेस्ट में, 12 वनडे में और 7 बार टी-20 क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है।

22 प्लेयर ऑफ द सीरीज

Pic Credit: Social Media

विराट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम है।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 15 बार वनडे में और 5 बार टेस्ट में यह खिताब जीता।

20 बार

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब-अल-हसन हैं।

शाकिब-अल-हसन

Pic Credit: Social Media

शाकिब ने अपने करियर में कुल 162 सीरीज खेली, जिसमें 17 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। हसन ने 5 बार टेस्ट में, 7 बार वनडे में और 5 बार टी-20 में यह खिताब अपने नाम किया।

17 प्लेयर ऑफ द सीरीज

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम है।

जैक कैलिस

Pic Credit: Social Media

कैलिस ने अपने करियर में कुल 148 सीरीज खेली, जिसमें 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 9 बार उन्होंने टेस्ट में और 6 बार वनडे में यह खिताब जीता।

15 बार

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के डेविल वॉर्नर हैं। उन्होंने 126 सीरीज में 13 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। वॉर्नर ने टेस्ट में 5, वनडे में 3 और टी-20 में पांच बार यह खिताब जीता है।

डेविड वॉर्नर ने 13 बार

Pic Credit: Social Media

