अंतराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले 5 प्लेयर
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 22 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। उन्होंने 3 बार टेस्ट में, 12 वनडे में और 7 बार टी-20 क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है।
22 प्लेयर ऑफ द सीरीज
विराट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम है।
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 20 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने 15 बार वनडे में और 5 बार टेस्ट में यह खिताब जीता।
20 बार
लिस्ट में तीसरे स्थान पर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब-अल-हसन हैं।
शाकिब-अल-हसन
शाकिब ने अपने करियर में कुल 162 सीरीज खेली, जिसमें 17 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। हसन ने 5 बार टेस्ट में, 7 बार वनडे में और 5 बार टी-20 में यह खिताब अपने नाम किया।
17 प्लेयर ऑफ द सीरीज
लिस्ट में चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम है।
जैक कैलिस
कैलिस ने अपने करियर में कुल 148 सीरीज खेली, जिसमें 15 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। 9 बार उन्होंने टेस्ट में और 6 बार वनडे में यह खिताब जीता।
15 बार
लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के डेविल वॉर्नर हैं। उन्होंने 126 सीरीज में 13 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। वॉर्नर ने टेस्ट में 5, वनडे में 3 और टी-20 में पांच बार यह खिताब जीता है।
डेविड वॉर्नर ने 13 बार
