ODI में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सभी भारतीय

वनडे क्रिकेट में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 10 शतक लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टीम के खिलाफ लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 शतक

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी विराट कोहली का ही नाम है। उन्होंने श्रीलंका की भी जमकर धुनाई की है।

दूसरे नंबर पर भी कोहली

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ 9 शतक लगाए हैं।

श्रीलंका के खिलाफ 9 शतक

सूची में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा का नाम है।

रोहित तीसरे स्थान पर

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक लगाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक

सचिन तेंदुलकर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की जमकर धुनाई की है।

सचिन चौथे स्थान पर

सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट के अपने करियर में कुल 9 शतक लगाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक

लिस्ट में पांचवे और आखिरी स्थान पर विराट कोहली का नाम है। किंग कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक लगाए हैं।

पांचवे नंबर पर भी कोहली

