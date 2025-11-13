By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 13, 2025
सबसे ज्यादा बार IPL ट्रॉफी जीतने वाले 5 खिलाड़ी
आईपीएल के अब तक 18 सीजन खेले जा चुके हैं। इन 18 सीजन में से कई खिलाड़ियों ने खिताब जीते हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जिन्होंने आईपीएल टाइटल नहीं जीता है।
इंडियन प्रीमियर लीग
आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीता है।
सर्वाधिक आईपीएल जीतने वाले खिलाड़ी
सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और अंबाती रायडू का नाम है।
अंबाती रायडू और रोहित शर्मा
अंबाती रायडू और रोहित शर्मा दोनों ने 6 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। रोहित शर्मा ने 5 बार मुंबई इंडियंस के लिए बतौर कप्तान खिताब जीता, वहीं एक बार उन्होंने साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स की टीम से खेलते हुए ट्रॉफी अपने नाम की।
रोहित ने 6 बार जीता खिताब
अंबाती रायडू की बात करें तो उन्होंने अपना शुरुआती समय आईपीएल में मुंबई इंडियंस को दिया। रायडू ने तीन बार मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए खिताब अपने नाम किया, वहीं तीन बार उन्होंने चेन्नई के लिए खिताब जीता।
रायडू के नाम भी 6 टाइटल
अंबाती रायडू और रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
धोनी ने अपनी कप्तानी में ही 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाया।
धोनी के नाम भी 5 टाइटल
हार्दिक पांड्या के पास भी आईपीएल के पांच खिताब हैं। उन्होंने 4 टाइटल मुंबई इंडियंस में रहते हुए जीते थे, जबकि पांचवां उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खिताब जीता था। तब हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान गुजरात को चैंपियन बनाया था।
हार्दिक पांड्या
कीरोन पोलार्ड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पोलार्ड के समय में ही मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के पांच खिताब जीते थे। कीरीन पोलार्ड के नाम आईपीएल की 5 ट्रॉफी है।
कीरोन पोलार्ड
