By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
दुनिया की 5 ऐसी जगह, जहां इंसानों को जाने की नहीं है अनुमति
दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां इंसानों को जाने की सख्त मनाही है। आइए जानते हैं इन प्रतिबंधित स्थानों के रहस्य।
रहस्यमय जगहें
नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 एक गुप्त अमेरिकी वायुसेना अड्डा है। इसे UFO और रहस्यमया प्रयोगों से जोड़ा जाता है। इस जगह पर प्रवेश सख्त वर्जित है।
एरिया 51, अमेरिका
अंडमान-निकोबार में बंगाल की खाड़ी में स्थित इस द्वीप पर सेंटिनली जनजाति रहती है। बाहरी लोगों का प्रवेश खतरनाक और प्रतिबंधित है।
नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, भारत
नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में यह वॉल्ट दुनिया के बीजों को संरक्षित करता है। सुरक्षा कारणों से आम लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे
ब्राजील के इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे में गोल्डन लांसहेड वाइपर सांपों की अधिकता है। सुरक्षा के लिए यह द्वीप जनता के लिए बंद है।
स्नेक आइलैंड, ब्राजील
1986 की परमाणु दुर्घटना के बाद चेरनोबिल का यह क्षेत्र रेडिएशन से प्रभावित है। कुछ नियंत्रित दौरे छोड़कर प्रवेश प्रतिबंधित है।
चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र, यूक्रेन
ये जगहें सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संवेदनशीलता या गुप्त सैन्य कार्यों के कारण इंसानों के लिए बंद हैं।
क्यों हैं ये जगहें प्रतिबंधित?
भारत का यह द्वीप सेंटिनली जनजाति की रक्षा और उनकी अनछुई संस्कृति को बचाने के लिए संरक्षित है। बाहरी संपर्क से बीमारियों का खतरा है।
भारत का नॉर्थ सेंटिनल द्वीप
इन जगहों के रहस्य-जैसे एरिया 51 के UFO दावे या चेरनोबिल का भूतिया माहौल दुनिया भर में जिज्ञासा जगाते हैं।
वैश्विक रहस्य
एरिया 51, नॉर्थ सेंटिनल, स्वालबार्ड, स्नेक आइलैंड और चेरनोबिल ये जगहें इंसानों से दूर रहस्यों से भरी हैं।
निषिद्ध जगहें
रक्षाबंधन पर केवल भाई नहीं इन लोगों को भी बांध सकते हैं राखी
Click Here