किन लोगों को नुकसान करता है गन्ने का रस
सर्दी के मौसम में लोग गन्ने का रस पीना खूब पसंद करते हैं। गन्ना खाने में भी अच्छा लगता है और इसका जूस भी मीठा होता है।
गन्ने का रस
गन्ने के रस में शर्करा,आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है।
पोषक तत्व
वैसे तो गन्ने का रस काफी फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये नुकसान भी करता है। चलिए आपको बताते हैं।
नुकसानदायक
दिल के मरीज गन्ने का रस न पिएं। इसे पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी बूस्ट होता है।
हार्ट पेशेंट
डायबिटीज के मरीजों को गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है।
डायबिटीज
मोटापा
अगर आप वजन घटा रहे हैं, तो गन्ने का रस बिल्कुल न पिएं। इससे वजन तेजी से बढ़ता है।
पेट की समस्या
पेट की समस्या होने पर गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। दस्त, उल्टी की समस्या को ये बढ़ा देता है।
इंफेक्शन
अगर आपको इंफेक्शन का खतरा रहता है, तो गन्ने का रस न पिएं। इसे कई बार खुले में बनाया जाता है, जो हाइजीनिक नहीं होता।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
