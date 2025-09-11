By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
इन 5 लोगों को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए कच्चा दूध
ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ घरेलू उपायों में कच्चा दूध भी खूब इस्तेमाल होता है। कच्चे दूध को स्किन क्लींजर माना जाता है।
कच्चा दूध
कच्चे दूध से त्वचा साफ होती है, साथ ही ये स्किन पोर्स को खोलकर नमी बनाकर रखती है।
साफ-सुंदर त्वचा
चीज के फायदे होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। कच्चा दूध कुछ लोगों को चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें दिक्कत हो सकती है।
नुकसान भी हैं
आजकल कच्चा दूध मिलावट के साथ आता है। ऐसे में सेंसिटिव स्किन वाले लोग इसे चेहरे पर न लगाएं।
सेंसिटिव स्किन
अगर फेस पर किसी तरह की एलर्जी है, तो कच्चा दूध बिल्कुल न लगाएं। इससे एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है।
एलर्जी वाले
ऑयली स्किन
त्वचा ऑयली है, तो कच्चा दूध चेहरे पर लगाने से बचें। दूध में चिकनापन होता है, तो त्वचा पर तेल को बढ़ावा देता है।
पिंपल्स
अगर आपके फेस पर पिंपल्स ज्यादा होते हैं, तो कच्चा दूध बिल्कुल न लगाएं। ये नुकसान करेगा और पिंपल्स बढ़ेंगे।
स्किन इंफेक्शन
कच्चे दूध में साल्मोनेला जैसे तत्व होते हैं, जो स्किन इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं। ऐसे में कच्चा दूध लगाने से पहले जांच करें।
क्या करें
अगर आप कच्चा दूध चेहरे पर लगाने का सोच रही हैं, तो पहले पैच टेस्ट कर लें। बिना जांच के कच्चा दूध चेहरे पर न लगाएं।
चेहरे पर विटामिन E कैप्सूल लगाने के नुकसान
Click Here