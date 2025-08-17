By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 17, 2025
T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज शाहिद अफरीदी हैं।
शाहिद अफरीदी
शाहिद अफरीदी ने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 150.75 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
150.75 की स्ट्राइक रेट
लिस्ट में दूसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस हैं।
मोहम्मद हारिस
उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 23 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 23 पारियों में 144.81 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
144.81 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी
पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर शादाब खान का नाम है।
शादाब खान
उन्होंने अपने अब तक के टी-20 करियर में 112 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 58 पारियों में 140.17 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
140.17 की स्ट्राइक रेट
सैम अयूब इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
सैम अयूब
उन्होंने अपने अब तक के टी-20 करियर में कुल 36 मैच खेले हैं, जिसकी 34 पारियों में 137.15 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
137.15 की स्ट्राइक रेट
लिस्ट में पांचवे और आखिरी स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इमरान नजीर हैं। उन्होंने अपने पूरे टी-20 करियर में 135.13 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
इमरान नजीर
