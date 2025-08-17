By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज शाहिद अफरीदी हैं।

शाहिद अफरीदी

Pic Credit: Social Media

शाहिद अफरीदी ने अपने पूरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 150.75 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

150.75 की स्ट्राइक रेट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे नंबर पर मोहम्मद हारिस हैं।

मोहम्मद हारिस

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 23 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 23 पारियों में 144.81 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

144.81 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर शादाब खान का नाम है।

शादाब खान

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने अब तक के टी-20 करियर में 112 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 58 पारियों में 140.17 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

140.17 की स्ट्राइक रेट

Pic Credit: Social Media

सैम अयूब इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

सैम अयूब

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने अब तक के टी-20 करियर में कुल 36 मैच खेले हैं, जिसकी 34 पारियों में 137.15 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

137.15 की स्ट्राइक रेट

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में पांचवे और आखिरी स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इमरान नजीर हैं। उन्होंने अपने पूरे टी-20 करियर में 135.13 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

इमरान नजीर

Pic Credit: Social Media

ODI में रोहित शर्मा से ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज