5 घरेलू नुस्खों से सिरदर्द होगा छूमंतर
नींद ना पूरी होने, थकान, कमजोरी के कारण कई बार तेज सिर दर्द होने लगता है। जो बर्दाश्त के बाहर होता है।
अक्सर लोग सिर दर्द होने पर पेन किलर खा लेते हैं या फिर कोई अन्य दवा। जो राहत देती है लेकिन लंबे समय के लिए नुकसान करती है।
अगर आपका सिर भी काफी तेज दर्द होता है। तो हर बार दवा खाने के बजाय कुछ घरेलू तरीके अपनाकर देखें।
सिर दर्द दूर करने के लिए ये घरेलू नुस्खे सरल भी है और असरदार भी। इन्हें करने से शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा।
पानी को गर्म करें और इसमें नमक डालें। इस पानी में पैर डुबोकर बैठें। इससे सिर दर्द में राहत मिलती है।
ज्यादा तेज सिर दर्द है, तो सरसों का तेल गुनगुना करके हेड मसाज करें। हेड मसाज से सिर दर्द में आराम आयेगा।
अदरक के जूस और नींबू के जूस को बराबर मात्रा में मिलाएं। फिर इसे पी लें। दिन में दो बार पिएं, इससे भी सिर दर्द से छुटकारा मिलेगा।
अदरक को पानी में उबाल लें और फिर इस पानी से स्टीम लें। ऐसा करने से भी सिर दर्द में राहत मिलेगी।
कई बार तेज गर्मी के कारण भी सिर दर्द होता है। ऐसे में आप कॉटन के कपड़े में बर्फ का टुकड़ा रखें और माथे पर सिकाई करें।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
