By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025

 Travel

नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में जरूर घूमें इन 5 जगहों पर!

सिक्किम: हिमालय की गोद में बसा, गंगटोक और त्सोमगो झील जैसे खूबसूरत स्थल हैं।

1

सिक्किम में नाथुला पास की ऊंचाइयों को छूने का रोमांचक अनुभव प्राप्त करें।

सिक्किम

मेघालय: 'मेघों का घर', चेरापूंजी और मौसिनराम की अद्वितीय सुंदरता का अनुभव करें।

2

मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की अद्भुत कृतियों को देखें और प्रकृति से जुड़ें।

मेघालय

असम: काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे की सफारी और ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा।

3

असम के माजुली द्वीप पर असमिया संस्कृति की झलक पाएं और शांति का अनुभव करें।

असम

नागालैंड: हॉर्नबिल फेस्टिवल का आनंद लें और कोहिमा की विरासत को जानें।

4

अरुणाचल प्रदेश: तवांग मठ और सेला पास की यात्रा कर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करें।

5

अरुणाचल के जिरो वैली में अपातानी जनजाति की संस्कृति से परिचित हों और जिरो फेस्टिवल का आनंद लें।

अरुणाचल

