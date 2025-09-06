By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 06, 2025
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में जरूर घूमें इन 5 जगहों पर!
सिक्किम: हिमालय की गोद में बसा, गंगटोक और त्सोमगो झील जैसे खूबसूरत स्थल हैं।
1
सिक्किम में नाथुला पास की ऊंचाइयों को छूने का रोमांचक अनुभव प्राप्त करें।
सिक्किम
मेघालय: 'मेघों का घर', चेरापूंजी और मौसिनराम की अद्वितीय सुंदरता का अनुभव करें।
2
मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की अद्भुत कृतियों को देखें और प्रकृति से जुड़ें।
मेघालय
असम: काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे की सफारी और ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा।
3
असम के माजुली द्वीप पर असमिया संस्कृति की झलक पाएं और शांति का अनुभव करें।
असम
नागालैंड: हॉर्नबिल फेस्टिवल का आनंद लें और कोहिमा की विरासत को जानें।
4
अरुणाचल प्रदेश: तवांग मठ और सेला पास की यात्रा कर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करें।
5
अरुणाचल के जिरो वैली में अपातानी जनजाति की संस्कृति से परिचित हों और जिरो फेस्टिवल का आनंद लें।
अरुणाचल
