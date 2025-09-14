By Vimlesh Kumar
PUBLISHED Sept 14, 2025
दुनिया में सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले टॉप-5 देश, पाकिस्तान इतने नंबर पर
भारत दुनिया का सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला देश है।
भारत
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लगभग 110 करोड़ हिंदू आबादी निवास करती है।
110 करोड़ हिंदू आबादी
लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेपाल है। यहां भी बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती है।
नेपाल दूसरे नंबर पर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल में 28.6 मिलियन यानी 2 करोड़ 86 लाख हिंदू आबादी निवास करती है।
2 करोड़ 86 लाख
सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला दुनिया का तीसरा देश बांग्लादेश है।
बांग्लादेश
बांग्लादेश में 13.8 मिलियन यानी एक करोड़ 38 लाख हिंदू निवास करते हैं।
1 करोड़ 38 लाख
लिस्ट में चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में लगभग 4.2 मिलियन यानी 42 लाख हिंदू निवास करते हैं।
42 लाख
सर्वाधिक हिंदू आबादी वाला दुनिया का 5वां देश पाकिस्तान है। यहां लगभग 4 मिलियन यानी 40 लाख हिंदू निवास करते हैं।
पाकिस्तान
