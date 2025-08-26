By Navaneet Rathaur
ये है भारत के 5 सबसे जहरीले और डरावने सांप
भारत में पाए जाने वाले सांपों में से ज्यादातर तो जहीरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जिनका जहर बेहद घातक होता है।
सांप
आज हम आपको भारत में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जहरीले सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं।
जहरीले सांप
किंग कोबरा भारत का सबसे विषैला सांप है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर अपना सिर उठा सकता है।
किंग कोबरा
भारतीय करैत को कॉमन करैत भी कहा जाता है। करैत के जहर में बहुत सारे न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। इसके काटने से जीवन को खतरा होता है।
भारतीय करैत
रसेल वाइपर ने भारत में किसी भी अन्य सांप की तुलना में अधिक लोगों को मार डाला है। यह जहरीला सांप हमला करने से पहले तेज आवाज करता है।
रसेल वाइपर
सॉ-स्केल्ड वाइपर को औसत से बड़ी आंखों से पहचाना जा सकता है। यह रेतीले क्षेत्रों, चट्टानी आवासों और झाड़ीदार भूमि में पाया जाता है।
सॉ-स्केल्ड वाइपर
भारतीय या चश्माधारी कोबरा जिसे नाग भी कहा जाता है, देश में पाए जाने वाले अत्यधिक जहरीले सांपों की एक प्रजाति है।
कोबरा
दक्षिण-पश्चिम भारत में मालाबार पिट या रॉक वाइपर देश के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है।
पिट वाइपर
करैत सांपों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक बैंडेड करैत है। यह समुद्री करैत दुनिया और भारत में अत्यधिक जहरीला सांप है।
बैंडेड करैत
