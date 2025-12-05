गाय को रोटी खिलाते समय ना करें ये गलतियां, बढ़ता है ग्रह दोष

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 5, 2025
गाय को रोटी खिलाते समय ना करें ये गलतियां, बढ़ता है ग्रह दोष
हिंदू धर्म में गौमाता को माता माना जाता है। उन्हें रोटी खिलाने से पितृदोष, राहु-केतु, शनि सभी शांत होते हैं। लेकिन गलत तरीके से खिलाने से उल्टा ग्रह दोष बढ़ जाता है।
गाय माता की सेवा
जो रोटी आपने खाई हो या किसी ने छुई हो, उसे गाय को न दें। जूठी रोटी से पितृदोष बढ़ता है और गौमाता का अपमान होता है। हमेशा ताजी रोटी ही खिलाएं।
जूठी रोटी कभी ना खिलाएं
नमक वाली रोटी या पराठा गाय को खिलाने से शनि और राहु रुष्ट हो जाते हैं। सिर्फ सादी आटे की रोटी या गुड़ वाली रोटी ही शुभ होती है।
नमक वाली रोटी ना दें
शाम ढलने के बाद गाय को रोटी खिलाना वर्जित है। शाम का समय पितरों का होता है, उस समय गाय को खिलाने से पितृदोष बढ़ता है। सुबह या दोपहर तक ही खिलाएं।
शाम के बाद ना खिलाएं
रोटी को प्लास्टिक या पन्नी में लपेटकर गाय को न खिलाएं। प्लास्टिक गाय के पेट में जाकर उसे मार सकता है। हाथ से या कागज में लपेटकर दें।
प्लास्टिक में लपेटकर ना दें
मन में लालच या दिखावा लेकर गाय को रोटी खिलाने से कोई फायदा नहीं। सच्चे मन से और प्रणाम करके खिलाएं, पुण्य हजार गुना बढ़ेगा।
बिना श्रद्धा के ना खिलाएं
गाय के सामने हाथ जोड़कर गौमाता कहें, फिर पहली रोटी गाय को खिलाएं। ये पितरों को भी प्रसन्न करता है और राहु-केतु-शनि के दोष दूर होते हैं।
पहले हाथ जोड़ें
आटे में गुड़ मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे गुरु और शुक्र बलवान होते हैं, धन-वैभव बढ़ता है और कुल में सुख-शांति आती है।
सबसे शुभ – गुड़ वाली रोटी
रोज सुबह पहली रोटी गाय के लिए निकालें। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, जो रोज गौमाता को रोटी खिलाता है, उसके घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती है।
रोज एक रोटी का नियम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
