By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

जिम शुरू करने से पहले कराएं ये 5 टेस्ट

आजकल लड़का हो या लड़की हर कोई फिट बॉडी के चक्कर में जिम में घंटों पसीना बहा रहा है। जिम करने का अलग ट्रेंड चल रहा है।

वर्कआउट

साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जिम करते समय फिट लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये आंकड़ें काफी ज्यादा हो चुके हैं।

हार्ट अटैक के मामले

ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि जिम शुरू करने से पहले हर किसी को कुछ मेडिकल टेस्ट करा लेने चाहिए। इससे पता चलेगा आप फिट है या नहीं।

डॉक्टर की सलाह

ये टेस्ट नॉर्मल हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होंगे। बल्कि ये टेस्ट हर 6 महीने में हर इंसान को करा लेना चाहिए। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

कौन से टेस्ट

LFT (लिवर फंक्शन टेस्ट)

लिवर फंक्शन टेस्ट में पता चल जाता है कि लिवर सही से काम कर रहा है या नहीं। कोई सूजन या अन्य बीमारी तो नहीं है।

KFT (किडनी फंक्शन टेस्ट)

किडनी फंक्शन टेस्ट में किडनी की पूरी जांच होती है। इसमें कोई स्टोन, सूजन या किडनी खून साफ कर रही है या नहीं। सब पता चल जाता है।

TFT (थायराइड फंक्शन टेस्ट)

थायराइड हर किसी के शरीर में होता है। इस टेस्ट में पता चलता है कि बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी, हार्मोन लेवल सब मेंटेन है या नहीं।

लिपिड प्रोफाइल टेस्ट

लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में पता चलता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही चल रहा है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का भी लेवल लगता है।

ECG (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम)

ईसीजी का टेस्ट आपके दिल की जांच करता है। ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। धड़कन कम या ज्यादा, ब्लड प्रेशर कितना है।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

लौकी का जूस पीने के 7 कमाल के फायदे

 Click Here