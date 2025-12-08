By Navaneet Rathaur
PUBLISHED July 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
इन 5 राशियों के लिए लकी रहेगा नया साल 2026, भाग्य देगा साथ मिलेगी तरक्की
ज्योतिष गणना के अनुसार, नया साल 2026 कुछ राशियों के लिए मेहरबान रहने वाला है। शनि, बृहस्पति और सूर्य देव की विशेष कृपा से इन्हें सबकुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में।
नया साल 2026
2026 में मेष राशि वालों को बड़ी प्रमोशन, विदेशी प्रोजेक्ट, नए बिजनेस पार्टनर और शादी के मजबूत योग मिलेंगे। नए साल में किस्मत पूरे जोर से साथ देगी।
मेष राशि
परिवार में खुशी के आयोजन, संपत्ति-वाहन खरीदने के योग, अचानक धन लाभ और पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। कर्क राशि वालों का नया साल 2026 सुख-शांति से भरा रहेगा।
कर्क राशि
नया साल 2026 में कन्या राशि वालों का सितारा सबसे तेज चमकेगा। काम की तारीफ, विदेश यात्रा, स्कॉलरशिप या बड़ी उपलब्धि मिलेगी। करियर में रिकॉर्ड तोड़ तरक्की और प्रेम में मधुरता रहेगी।
कन्या राशि
धनु राशि वालों के लिए नया साल 2026 शानदार रहने वाला है। लव लाइफ में बड़ा पॉजिटिव टर्न, रिलेशनशिप मजबूत होंगे, शादी के योग बनेंगे। निवेश से मुनाफा, नई संपत्ति और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे।
धनु राशि
मीन राशि वालों के लिए 2026 गेम चेंजर साबित होगा। लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे, विदेश जाने या बड़ी सफलता का योग बनेंगे। आर्थिक स्थिरता, सेहत में सुधार और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
मीन राशि
मेष, कर्क, कन्या, धनु और मीन – ये 5 राशियां 2026 में सबसे ज्यादा लकी रहेंगी। बृहस्पति और शनि की सीधी दृष्टि इनकी किस्मत चमकाने वाली है।
इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ
इन 5 राशियों को नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी अवसर और अचानक तरक्की मिलने के प्रबल योग हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
करियर में बड़ी छलांग
2026 में इन राशियों को धन लाभ, निवेश में मुनाफा, संपत्ति-वाहन और प्रेम संबंधों में स्थिरता-शादी के योग मिलेंगे। घर में खुशियां दोगुनी होंगी।
धन और प्रेम दोनों में बरकत
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
पौष माह: सूर्य देव की उपासना के लिए सबसे बढ़िया समय, जानिए पूजा विधि और नियम
Click Here