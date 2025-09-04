By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
ODI में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बाएं हाथ के 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी
आज हम आपको बाएं हाथ के उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।
वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले लेफ्टी
इस सूची में श्रीलंका के सनथ जयसूर्या पहले स्थान पर हैं।
सनथ जयसूर्या
Pic Credit: Social Media
जयसूर्या ने अपने करियर में कुल 445 वनडे मैच खेले और 28 शतक लगाए। वे वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।
28 शतक
Pic Credit: Social Media
इस सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हैं।
क्रिस गेल
Pic Credit: Social Media
गेल ने अपने करियर में कुल 301 वनडे मैच खेले, जिसमें 25 शतक लगाए।
25 शतक
Pic Credit: Social Media
सूची में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा तीसरे स्थान पर हैं।
कुमार संगाकारा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 404 वनडे मैच खेले और 25 शतक लगाए।
25 शतक
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने कुल 161 वनडे मैच खेले और 22 शतक लगाए।
डेविड वॉर्नर
Pic Credit: Social Media
सूची में 5वें और आखिरी स्थान पर भारत के सौरव गांगुली हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 311 वनडे मैच खेले और 22 शतक लगाए।
सौरव गांगुली
Pic Credit: Social Media
टी-20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 5 गेंदबाज
Click Here