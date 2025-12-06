By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 06, 2025

टेस्ट: सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के 5 तेज गेंदबाज

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के वसीम अकरम को पीछे छोड़ा है।

मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में अब तक कुल 102 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 195 पारियों में 418 विकेट हासिल किए हैं।

418 विकेट

इस सूची में पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम दूसरे स्थान पर हैं।

वसीम अकरम

अकरम ने अपने करियर में 104 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 181 पारियों में 414 विकेट हासिल किए।

414 विकेट

सूची में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चामिंडा वास हैं।

चामिंडा वास

उन्होंने अपने करियर में कुल 111 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 194 पारियों में 355 विकेट हासिल किए।

355 विकेट

टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हैं।

ट्रेंट बोल्ट

बोल्ट ने अपने करियर में अब तक कुल 78 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 149 पारियों में 317 विकेट हासिल किए।

317 विकेट

73 मैचों की 140 पारियों में 313 विकेट के साथ मिचेल जॉनसन इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं।

मिचेल जॉनसन

