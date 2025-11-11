By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर की हवा को साफ करने के लिए लगाएं ये 5 पौधे
दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे में लोग घर के अंदर भी मास्क लगाकर रखने को मजबूर है।
वायु प्रदूषण
घर की हवा को साफ करने के लिए लोग महंगे एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं। इसमें पैसा खूब खर्चा हो रहा है।
घर की हवा
अगर आप अपने घर की हवा शुद्ध करना चाहते हैं, तो महंगे एयर प्यूरीफायर की जगह घर में कुछ पौधे लगाएं। ये हवा भी क्लीन करेंगे और सजावट में भी अच्छे लगेंगे।
इंडोर प्लांट्स
स्नेक प्लांट काफी सिंपल तरीके से गमले में लग जाता है और इसमें लगातार पानी भी नहीं देना पड़ता। ये देखने में भी सुंदर होते हैं।
स्नेक प्लांट
एरेका पाम ह्यूमिडिटी बनाए रखने और हवा को साफ करने में मदद करता है। इसके पत्ते बड़े होते हैं और इन्हें आप घर के कोने या बालकनी में सजा सकते हैं।
एरेका पाम
पीस लिली
पीस लिली का पौधा भी हवा को साफ करने में मदद करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन और अमोनिया जैसी गैसों को बढ़ावा देता है।
स्पाइडर प्लांट
बालकनी और कमरे के कोनों में स्पाइडर प्लांट आप सजा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट भी घर की हवा को शुद्ध करेगा।
एलोवेरा प्लांट
एलोवेरा प्लांट हवा को साफ करने के साथ बाल और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। एलोवेरा का पौधा गमले या किसी पॉट में लगा सकते हैं।
केयर टिप्स
इन पौधों को धूप में रखने की जरूरत नहीं है और हफ्ते में दो से तीन बार पानी डाल दें।
Urdu Poetry: अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं...
Click Here