By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 18, 2025
LIVE HINDUSTAN News
सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले 5 पौधे, आपके घर के पास हैं तो बल्ले-बल्ले
पौधौं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से वे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइ ऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यह पानी और प्रकाश की उपस्थिति में होता है।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आमतौर पर प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यही कारण है कि ज्यादातर पौधे सिर्फ दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं। रात में उनसे ऑक्सीजन नहीं निकलती है।
ज्यादातर पौधे दिन में देते हैं ऑक्सीजन
हालांकि, कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रात में ऑक्सीजन छोड़ने वाले ये सभी पेड़ एक प्रकार की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से गुज़रते हैं जिसे क्रासुलेसीयन एसिड मेटाबॉलिज़्म (CAM) कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अनुसार, ये रात में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
कुछ पौधे रात में भी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन
रात-दिन ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये पौधे अगर आपके आसपास हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा।
जानिए कौन से हैं ये पौधे
बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। यह ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस पेड़ की अहमियित इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पौधों में से एक है।
बरगद
नीम का पेड़ सबसे मूल्यवान औषधीय पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करता है। यह रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसके कई औषधीय लाभ भी हैं।
नीम
हवा में ऑक्सीजन छोड़ने वाले सबसे लोकप्रिय पेड़ों में से एक पीपल का पेड़ है। जहां ज्यादातर पेड़ केवल सूर्य के प्रकाश में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वहीं पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है।
पीपल
एक प्राचीन हृदय-संबंधी औषधि के रूप में जाना जाने वाला, अर्जुन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे लोकप्रिय औषधीय पौधा है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट, रोगाणुरोधी, सूजनरोधी के रूप में कार्य करता है। यह दिन के साथ रात में भी ऑक्सीजन देता है।
अर्जुन
अपने घर की सुंदरता और अपने आस-पास की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए अपनी सोसायटी या निवास स्थान के आसपास अशोक वृक्षों की एक श्रृंखला लगाना उपयोगी होगा।
अशोक
