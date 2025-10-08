By Navaneet Rathaur
लौंग से लेकर काली मिर्च तक, दुनियाभर में लोकप्रिय हैं ये भारतीय मसाले
भारतीय मसाले खाने को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाते हैं। लौंग, काली मिर्च और अन्य मसाले विश्वभर में मशहूर हैं। आइए, इन मसालों की खासियत और महत्व जानें।
भारतीय मसाले
भारत में मसाले हजारों सालों से उपयोग में हैं। आयुर्वेद में इनका औषधीय महत्व है। प्राचीन व्यापार मार्गों से ये मसाले यूरोप और एशिया तक पहुंचे।
मसालों का प्राचीन इतिहास
लौंग का तीखा और सुगंधित स्वाद खाने को खास बनाता है। यह दांत दर्द और पाचन में लाभकारी है। भारत के केरल और तमिलनाडु में इसकी खेती होती है।
लौंग की खासियत
काली मिर्च का तीखा स्वाद हर रसोई में पाया जाता है। यह पाचन और सर्दी-खांसी में फायदेमंद है। केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक है।
काली मिर्च
हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए विश्वप्रसिद्ध है। करक्यूमिन इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व है। यह खाने और पूजा में भी उपयोगी है।
हल्दी का महत्व
जीरे का तीखा और गर्म स्वाद भारतीय व्यंजनों की जान है। यह पाचन और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गुजरात और राजस्थान इसके मुख्य उत्पादक हैं।
जीरा की खूबी
इलायची मिठाई और चाय को सुगंधित बनाती है। यह मुंह की दुर्गंध दूर करती है और पाचन में मदद करती है। केरल और कर्नाटक में इसकी खेती होती है।
इलायची का जादू
भारतीय मसाले विश्वभर में खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। इटली की पिज्जा से लेकर मध्य पूर्व के कबाब तक, ये मसाले हर जगह हैं। भारत 70 फीसदी मसालों का निर्यात करता है।
विश्व में भारतीय मसाले
लौंग, काली मिर्च, हल्दी, जीरा और इलायची के औषधीय गुण हैं। ये सूजन, बैक्टीरिया और पाचन समस्याओं से लड़ते हैं। आयुर्वेद में इनका विशेष स्थान है।
मसालों के औषधीय गुण
लौंग, काली मिर्च, हल्दी, जीरा और इलायची भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। इन्हें अपने खाने में शामिल करें और स्वाद के साथ सेहत पाएं। मसाले भारत की शान हैं।
भारतीय मसाले: स्वाद और सेहत
