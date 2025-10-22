By Vimlesh Kumar Bhurtiya
सबसे ज्यादा ODI मैच जीतने वाले 5 भारतीय कप्तान
भारतीय टीम लंबे समय से वनडे क्रिकेट खेलती आ रही है। ऐसे में आज हम आपको उन 5 भारतीय कप्तानों के बारे में बताएंगे जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा वनडे मैच जीते हैं।
सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाले कप्तान
भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
धोनी ने भारत के लिए 200 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें उन्हें 110 मैचों में जीत मिली।
110 मैचों में भारत जीता
धोनी के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। उन्होंने कुल 174 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें 90 मैचों में उन्हें जीत मिली।
मोहम्मद अजहरुद्दीन
लिस्ट में तीसरे स्थान पर दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली हैं।
सौरव गांगुली
गांगुली ने 146 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 76 मैचों में भारत ने जीत हासिल की।
76 मैचों में भारत जीता
गांगुली के बाद सूची में विराट कोहली का नाम है। कोहली ने 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 65 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की।
विराट कोहली ने 65 मुकाबले जिताए
रोहित शर्मा इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं। उन्होंने 56 मैचों में भारत की कप्तानी की जिसमें से 42 में टीम को जीत मिली।
रोहित शर्मा ने 42 जिताए
रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत ऊपर के चार कप्तानों से काफी ज्यादा है। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में 75 फीसदी मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई है। जबकि धोनी का जीत प्रतिशत 55, विराट का 68.4, गांगुली का 52 और मोहम्मद अजहरुद्दीन का 51.7 है।